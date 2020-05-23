В Минздраве пообещали сократить сроки вывода на рынок препарата от COVID-19

Препарат от коронавирусной инфекции «Фавипиравир» может появиться на рынке раньше предполагаемого срока. Об этом РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава страны.

В настоящее время препарат не зарегистрирован и проходит клинические испытания. Ожидаемая общая продолжительность исследований составляет полгода - год. Однако его уже получают заразившиеся коронавирусом люди, которые участвует в исследованиях.

Как уточнили в ведомстве, изучение препарата может продолжиться и после его регистрации. Положительные результаты исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер.

«Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата», — заключили в министерстве.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире обнаружили более 5,2 млн случаев инфекции, а в России — более 326 тыс. заболевших.

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