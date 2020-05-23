В Петербурге разрешат прощаться с умершими не более 10 минут

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил жителям прощаться с умершими без подозрения на заражение коронавирусом, но с рядом ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отмечается, в регламент, запрещающий проведений в Петербурге церемоний прощания, внесли поправки. В частности, прощаться с усопшими, у которых не было коронавируса, можно не более 10 минут и при условии соблюдения необходимой социальной дистанции (1,5-2,0 метров). Также все граждане, пришедшие на церемонию, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и избегать прямого контакта с телом умершего.

В городе сохраняется запрет на проведение ритуальных церемоний прощания с умершим при подозрении или установленном диагнозе COVID-19.

Всего в Санкт-Петербурге выявлено более 12,5 тыс. заразившихся, выздоровели свыше 2,8 тыс. пациентов, а умерли — 107.

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