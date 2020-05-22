Граница между Южной Осетией и РФ останется закрытой до 30 июня

Граница Южной Осетии с Россией будет закрыта до 30 июня из-за распространения коронавируса, передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Южной Осетии Дины Гассиевой.

«До 30 июня граница остается закрытой. Двадцать пятого мая заканчивается режим, когда въезд был запрещен всем гражданам», — заявила Гассиева.

Она уточнила, что с 25 мая в страну смогут вернуться граждане республики, которые въезжают по специально разработанному графику через консульский отдел МИД.

Пропускные пункты с Грузией так же останутся закрытыми.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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