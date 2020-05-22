Подмосковье отменяет пропускной режим

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области. Об этом сообщается на сайте губернатора.

Так оформлять цифровой пропуск для передвижения по Подмосковью не нужно с субботы, 23 мая.

Воробьев добавил, что при этом для поездки в Москву жителям необходимо оформить соответствующий пропуск, поскольку в столице сохраняется пропускной режим.

Губернатор напомнил, что требование к ношению защитных масок и перчаток сохраняется. Также в Подмосковье будут постепенно открываться МФЦ. Кроме того, Московская область возобновляет работу офисах продаж на стройках жилья и торговля автомобилями, начиная с понедельника, 25 мая.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.