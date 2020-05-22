Попова: ряд регионов России готов к третьему этапу снятия ограничений по COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских регионов уже достиг показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Для каждого этапа четко определены критерии перехода, пояснила Попова.

Для третьего этапа снятия ограничений необходимо, в частности, чтобы в регионе проводилось 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно. По словам главы Роспотребнадзора, значительная часть субъектов на сегодняшний день уже достигли данного показателя.

По показателю свободных коек ряд регионов день ото дня также достигает показателей, необходимых для перехода на следующий этап, рассказала Попова.

По последним данным, в России выявлено 317 554 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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