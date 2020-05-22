В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Флаги будут приспущены на всех федеральных зданиях и национальных монументах в течение следующих трех дней, написал глава государства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса
— Число жертв COVID-19 в мире превысило 328 тысяч человек
— В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу