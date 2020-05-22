46 лесных пожаров ликвидированы в России за сутки
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За минувшие сутки в России ликвидировали 46 лесных пожаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесохраны.
Общая площадь устраненных пожаров составляет 672 гектаров, указано в сообщении.
По данным Авиалесохраны, пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте России, на территории Забайкальского края действует режим чрезвычайной ситуации.
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