Названа дата начала массового тестирования москвичей на антитела к COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал скорое начало тестирования всех желающих москвичей на антитела к коронавирусу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник напомнила, что ранее предполагалось начать массовое тестирование жителей Москвы на антитела позднее. Однако представители власти увидели возможность осуществить программу раньше.

«Постараемся со следующей недели, со среды (27 мая)», — заявил Собянин.

По его словам, всех желающих будут приглашать на тестирование по предварительной электронной записи.

Согласно данным на 21 мая, в Москве выявили более 155 тыс. заболевших, выздоровели за все время свыше 40 тыс. пациентов, а умерли — 1794.

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