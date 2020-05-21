В Минздраве заявили о снижении показателя смертности в России
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о снижении показателя смертности в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, смертность в России снизилась с 12,5 до 12,3 случая на 1 тысячу населения в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Министр отметил, что это хороший показатель.
Кроме того, Мурашко отметил, что в стране увеличилась продолжительность жизни. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась с 72,9 до 73,4 года.
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