В Минздраве заявили о снижении показателя смертности в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о снижении показателя смертности в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, смертность в России снизилась с 12,5 до 12,3 случая на 1 тысячу населения в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Министр отметил, что это хороший показатель.

Кроме того, Мурашко отметил, что в стране увеличилась продолжительность жизни. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась с 72,9 до 73,4 года.

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