Арестович раскрыл, кто выиграет выборы на Украине

Арестович: если Залужный пойдет на выборы, он станет президентом Украины
Global Look Press

В случае если бывший главком ВСУ и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный примет участие в выборах президента Украины, он с высокой долей вероятности станет новым главой государства. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович на YouTube.

«Ключевой вопрос – идет ли Залужный на выборы или нет. Если Залужный идет, он выигрывает выборы с высокой вероятностью. Если он не идет на выборы, то выборы выигрывает Зеленский. Он перелегитимизируется и становится суперпрезидентом вообще. Может бесчинствовать сколько хочешь и чинствовать тоже после этого», — заявил Арестович.

По его словам, действующая власть сделает все, чтобы Залужный не пошел на выборы. Речь идет о методах «от запугивания до закидывания всеми бонусами, которые возможно себе представить», указал эксперт.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

Ранее спикер Рады раскрыл детали разрабатываемого закона о выборах на Украине.

