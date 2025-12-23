На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о новом порядке выплаты пенсий за январь

Глава СДСЖР Епифанова: за январь пенсии выплатят по измененному графику
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне получат пенсии за январь по измененному графику – начислять их начнут в конце декабря текущего года. Это связано с продолжительными новогодними выходными, рассказала RT председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), эксперт АСИ Ольга Епифанова.

«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1-10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», — пояснила эксперт.

Так, банковские перечисления произведут в период с 25 по 29 декабря, а для получателей пенсий «Почтой России» наличные привезут с 25 до 30 декабря. Более конкретные даты зависят от локального расписания в каждом регионе и операторов доставки, уточнять информацию можно на «Госуслугах» или сайте Соцфонда, заключила Епифанова.

Напомним, минимальная страховая пенсия россиян по старости в 2026 году едва превысит 14 тыс. рублей – такой оценкой с «Газетой.Ru» поделился кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он пояснил, что, например, при сформированных к дате назначения страховой пенсии 30 ИПК, ее размер будет равен 14 287,49 рубля в 2026 году. Это 7,6% или примерно на 1 тыс. рублей выше значения 2025 года.

Ранее сообщалось, что пенсии работающим пенсионерам в 2026 году повысят дважды.

