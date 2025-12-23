Совершивший вынужденную посадку в Туркмении самолет «Уральских авиалиний» улетел в Россию

Вынужденно севший в Туркмении рейс Дубай-Екатеринбург улетел в Россию

Вынужденно приземлившийся в туркменском Ашхабаде самолет «Уральских авиалиний» улетел в Екатеринбург. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале со ссылкой на посольство РФ в Туркмении.

Причиной вынужденной посадки рейса Дубай — Екатеринбург названа техническая неисправность. Все 93 пассажира и 8 членов экипажа были поселены в отель, обеспечены едой и водой благодаря действиям сотрудников аэропорта и местных ведомств.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что речь шла о самолета Airbus A320, следовавшем рейсом U6-783 по маршруту Дубай – Екатеринбург. Командир воздушного судна обнаружил расхождение в показаниях топлива и, руководствуясь инструкциями и требованиями безопасности, отключил двигатель и совершил благополучную посадку на ближайшем аэродроме.

21 декабря летевший из Парижа на Корсику самолет совершил аварийную посадку в Леоне из-за «технической неисправности», однако, по словам пассажиров, у лайнера загорелось крыло.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажира, который хотел сидеть рядом с девушкой.