Татарстанские врачи извлекли из бронха пациента баранью кость

Telegram-канал «Наша РКБ»

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана врачи провели успешную операцию по извлечению инородного тела из дыхательных путей пациента. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Операцию выполнил торакальный хирург Виктор Напалков. Врачам удалось аккуратно удалить баранью кость из бронха, избежав осложнений и тяжелых повреждений дыхательных путей.

После проведенного вмешательства пациента в течение нескольких дней наблюдали в отделении стационара, а затем выписали домой.

До этого в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов. Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты. После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации.

Ранее в Кузбассе годовалый ребенок проглотил цепочку из магнитов.

