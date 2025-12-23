Татарстанские врачи извлекли из бронха пациента баранью кость

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана врачи провели успешную операцию по извлечению инородного тела из дыхательных путей пациента. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Операцию выполнил торакальный хирург Виктор Напалков. Врачам удалось аккуратно удалить баранью кость из бронха, избежав осложнений и тяжелых повреждений дыхательных путей.
После проведенного вмешательства пациента в течение нескольких дней наблюдали в отделении стационара, а затем выписали домой.
До этого в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов. Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты. После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации.
Ранее в Кузбассе годовалый ребенок проглотил цепочку из магнитов.