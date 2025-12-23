Татарстанские врачи извлекли из бронха пациента баранью кость

В Татарстане врачи спасли мужчину с бараньей костью в бронхах

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана врачи провели успешную операцию по извлечению инородного тела из дыхательных путей пациента. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Операцию выполнил торакальный хирург Виктор Напалков. Врачам удалось аккуратно удалить баранью кость из бронха, избежав осложнений и тяжелых повреждений дыхательных путей.

После проведенного вмешательства пациента в течение нескольких дней наблюдали в отделении стационара, а затем выписали домой.

