В США священник поговорил с Иисусом во время клинической смерти

Daily Mail: в США священник умер на 105 минут и поговорил с Иисусом
Shutterstock

Американский священник поговорил с Иисусом во время клинической смерти. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 68-летний Дин Брэкстон перенес процедуру по удалению камней из почек в 2006 году. Однако, в процессе у священника остановилось сердце. Врачи не смогли его реанимировать и уже начали оформлять документы перед отправкой его тела в морг, когда он чудесным образом очнулся.

Как отметил священник, в больнице его прозвали «Чудо-человеком», ведь он находился в состоянии клинической смерти один час и 45 минут и не получил каки-либо повреждений головного мозга, полностью восстановившись. Обычно необратимые повреждения головного мозга начинаются после 5-10 минут отсутствия поступления кислорода.

Брэкстон рассказал, что во время клинической смерти видел умерших родственников, ангелов и Иисуса Христа.

«Сейчас не твое время, возвращайся», — сказал ему Иисус.

После этого Брэкстон принял решение, что будет помогать другим людям найти Бога.

В октябре телеканал Fox News сообщал, что археологи в Турции нашли обугленную буханку хлеба возрастом около 1200 лет, на поверхности которой сохранилось изображение Иисуса Христа.

Ранее Дед Мороз ответил на призывы РПЦ не верить в него.

