Российские силы взяли под контроль большую часть Кирова в ДНР

Марочко: большая часть Кирова в ДНР перешла под контроль российской армии
Сергей Бобылев/РИА Новости

Большая часть поселка Кирово (украинское название — Свято-Покровское) Донецкой Народной Республики (ДНР) перешла под контроль российской армии. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, российские подразделения активно закрепляются в западной части населенного пункта.

Министерство обороны России ранее сообщило об освобождении населенных пунктов Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. В этом районе, как заявили в ведомстве, поражение было нанесено формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ вблизи Варваровки, Затишья, Доброполья в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской.

По данным Минобороны, украинские силы в этом районе потеряли до 225 военнослужащих, бронемашину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие. Также были уничтожены четыре станции РЭБ и несколько складов боеприпасов и материальных средств.

Ранее Вэнс заявил о признании Киевом неизбежной утраты оставшейся части ДНР.

