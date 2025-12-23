На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Расчет огнеметной системы «Солнцепёк» выжег опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении
true
true
true
close
Минобороны РФ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что расчет в ходе выполнения задачи по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на указанном направлении выполнил залп 220-мм реактивными зажигательными снарядами по противнику. После выполнения задачи российские военные оперативно покинул боевую позицию.

Корректировка и контроль поражения опорного пункта ВСУ осуществлялись в режиме реального времени расчетом войск беспилотных систем группировки «Центр».

Кроме того, в ходе движения российские военнослужащие зафиксировали в воздухе тяжелый коптер ВСУ и сосредоточенным огнем уничтожили его, тем самым защитив и сохранив личный состав и боевую машину.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России развивают наступление на Краснолиманском направлении. Российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман.

Ранее в Генштабе ВС России заявили о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами