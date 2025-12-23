На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали, что США не смогут построить новые боевые корабли в срок

Politico: Трамп вряд ли успеет построить «Золотой флот» в срок
close
Bebeto Matthews/AP

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли успеет построить за два с половиной года «Золотой флот». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Трамп заявил, что США построят до 25 новых боевых кораблей для своих военно-морских сил за два с половиной года.

«Соблюдение этого срока, вероятно, будет почти невозможным, учитывая отсутствие инженерно-технической документации корабля», — говорится в публикации.

Отмечается, что американские ВМС давно испытывают трудности с постройкой кораблей в срок.

В октябре стало известно, что Дональд Трамп хочет создать обновленный военно-морской флот, который уже получил неофициальное название «золотой» в среде ВМС.

В сентябре Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы ПРО «Золотой купол». Ожидается, что система позволит обнаруживать сотни ракет, направленных на территорию США. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — двух минут после их запуска.

Ранее Трамп сообщил о начале строительства двух новых боевых кораблей.

