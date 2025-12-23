Последние секунды жизни пассажирки Lada попали на видео в Башкирии

В Башкирии на видео попало, как Kia Sportage и Lada разбились в жестком ДТП

В Башкирии столкнулись Kia Sportage и Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Сегодня в Туймазинском районе столкнулись «Лада Приора» и встречная «Киа Спортейдж». <…> Водитель «Приоры», 23-летний молодой человек с различными травмами каретой скорой помощи доставлен в больницу», — говорится в публикации.

Видеорегистратор Kia запечатлел инцидент. На кадрах видно, как отечественная машина выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в иномарку. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, что машины получили серьезные повреждения.

По данным канала, в результате аварии 20-летняя пассажирка, которая в момент столкновения находилась в Lada, получила травмы, несовместимые с жизнью.

