В Казани на видео сняли хищника, который проник на подземную парковку

В Казани на видео попало, как лиса гуляла по подземной парковке
В Казани лиса поселилась на подземной парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«Лиса поселилась на парковке в Солнечном городе. По словам местных, рыжая облюбовала подземный паркинг несколько дней назад», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что животное гуляет возле припаркованных автомобилей. Далее на записи заметно, что лиса спит на покрышках, после чего убегает.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садиться на дорогу.

Кроме того, в Хабаровской крае тигр вышел на проезжую часть к автомобилистам. На кадрах, размещенных в сети, видно, что тигр стоит на заснеженной дороге, при этом люди его не пугают, хищник остается на месте. На записи также заметно, что животное стоит на участке дороги, необорудованном для пешеходов.

Ранее заяц пронесся навстречу автомобилям и попал на видео.

