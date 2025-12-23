На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продажу иностранных беспилотников и запчастей к ним запретили в США

В США запретили продажу иностранных БПЛА из-за угрозы нацбезопасности
true
true
true
close
Shutterstock

В США запретили ввоз беспилотников иностранного производства и деталей к ним в связи с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщила Федеральная комиссия по связи США, передает ТАСС.

»[Устройства] не смогут получить допуск от Комиссии и будут запрещены к ввозу для использования и продажи в США», — говорится в уведомлении.

Иностранные дроны и запчасти для них были внесены в список технологий связи, несущих угрозу национальной безопасности (Covered List). Исключения составят устройства и запчасти, ввоз которых будет отдельно одобрен военным министерством и министерством внутренней безопасности США.

Это решение не затронет приобретенные ранее устройства. Магазины также смогут продолжить закупку и продажу тех моделей БПЛА, которые были одобрены комиссией до обновления списка.

Среди прочего, мера коснется дронов от известной китайской компании DJI.

На прошлой неделе США начали межведомственную проверку поставок чипов Nvidia H200 в Китай.

Ранее в США отменили запрет на использование противопехотных мин.

