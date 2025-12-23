На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В грузинском городе сгорела главная новогодняя елка

SHOT: в городе Гардабани сгорела главная новогодняя елка

В грузинском городе Гардабани сгорела главная городская новогодняя елка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что елка загорелась во время церемонии включения иллюминации.

«В тот момент, как включили электричество, ёлочка тут же вспыхнула. Пламя мгновенно охватило конструкцию, и она превратилась в пепел на глазах у собравшихся», — говорится в сообщении.

Все присутствующие успели отойти на безопасное расстояние, пострадавших нет.

1 января 2025 года в городе Лесной Свердловской области из-за нарушений правил использования пиротехники сгорела елка. По словам пресс-секретаря управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, житель города, вероятно, в спешке поставил коробку с салютом на неровную поверхность и не убедился в ее безопасности. Он добавил, что ущерб от произошедшего оценили в 600 тысяч рублей.

Год назад в Сирии христиане вышли на протесты из-за сожжения рождественской ели.

Ранее в центре сирийского города Эс-Сукейлабии боевики в масках подожгли рождественскую елку.

