В Грузии задержали экс-главу Службы госбезопасности страны

В Грузии за взятки задержали экс-главу Службы госбезопасности Лилуашвили
Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили задержан за получение взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, цитируя генерального прокурора республики Георгия Гваракидзе.

Уточняется, что Лилуашвили обвиняют по статье о заранее спланированном получении взяток в особо крупном размере группой лиц, наказание по которой от 11 до 15 лет лишения свободы.

В начале октября в Грузии были задержаны 13 человек, которые подозреваются в попытке свержения власти. 4 октября в стране состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди, а протестующие пытались штурмовать президентский дворец. После чего премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране произошла пятая за последние четыре года попытка осуществить в стране революцию.

Ранее в Грузии арестовали трех граждан Китая, пытавшихся приобрести 2 кг урана.

