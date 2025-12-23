Москалькова: Киев до сих пор не обозначил дату возвращения 12 удерживаемых курян

На Украине остаются 12 жителей Курской области, дата их возвращения до сих пор не определена. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной», — сказала омбудсмен.

В ноябре Москалькова сообщала, что ежедневно находится на связи с родственниками находящихся на Украине жителей Курской области.

В октябре Международный комитет Красного Креста (МККК) помог вернуть 124 жителя Курской области, которые были вывезены на Украину во время вторжения ВСУ в регион.

В МККК также выразили готовность в будущем в качестве нейтрального посредника оказывать поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям после того, как стороны согласуют проведение этих операций и их детали.

Ранее омбудсмен заявила, что Украина пока не забирает из Курска своих граждан.