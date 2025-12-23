На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ноябре в городах-миллионниках вырос спрос на новостройки

Спрос на новостройки в городах-миллионниках вырос на 38% в ноябре
Shutterstock/Oleg Opryshko

В ноябре спрос на новостройки в городах-миллионниках России вырос на 38,4% в годовом выражении, до 27,5 тыс. квартир. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса «Пульс продаж новостроек».

Лидером роста стал Омск, где продажи выросли почти втрое (330 сделок). Существенный рост продемонстрировал и Ростов-на-Дону с увеличением более чем в два раза (2 тыс. сделок).

В Санкт-Петербурге прирост в ноябре составил 15,2% (3,4 тыс. сделок), в Москве — 13,3% (7,9 тыс. квартир).

По словам директора по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федора Ушакова, рост является эффектом отложенного спроса: покупатели, которые ранее ожидали стабилизации, в данный момент готовы к сделкам. Коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов добавил, что часть клиентов переложила в недвижимость денежные средства с завершившихся вкладов.

Директор блока продаж ГК А101 Владимир Колесников назвал дополнительным стимулом грядущие изменения в программе семейной ипотеки. С 1 февраля будущего года семья сможет взять только один льготный кредит. При этом, отметил Колесников, даже при сокращении государственных программ доля ипотечных сделок в 2026 году останется значительной — около 50–60%.

Ранее россиянам рассказали, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки.

