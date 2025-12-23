На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Амурской области грузовик влетел в фуру с пивом

Mash: грузовик протаранил фуры с пивом в Амурской области
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Амурской области грузовик влетел в фуру с пивом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Авария случилась на федеральной трассе «Амур» у села Базисное. Автовоз Freightliner размотал и китайский грузовичок, и его ценный груз. Виновник аварии получил травмы, но, к счастью, живой», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, в результате аварии автомобили получили повреждения.

До этого в Башкирии в Туймазинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada. Видеорегистратор Kia запечатлел инцидент. На кадрах видно, как отечественная машина выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в иномарку. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, что машины получили серьезные повреждения.

В результате аварии 20-летняя пассажирка, которая в момент столкновения находилась в Lada, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее челябинец на Nissan прокатил на капоте мужчину после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами