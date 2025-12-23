На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На женщину-водителя, которая устроила скандал с сотрудником ДПС в Моздоке, могут завести уголовное дело

Mash: на женщину, которую обматерил инспектор ГАИ, могут завести уголовное дело
gorod_mozdok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщину-водителя, которая устроила скандал с сотрудником ДПС в Моздоке, оштрафовали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Женщину оштрафовали за то, что была без ремня. Заодно выявили оскорбление представителя власти — всё передали в Следком, там будут разбираться, возбуждать ли уголовку», — сообщает канал.

Об инциденте стало известно 18 декабря. Автоинспектор Арсен Назаров остановил машину, представился, попросил документы. Женщина сперва отшутилась, потом заметила, что он вздохнул, и спросила имя. Они поругались, Назаров её обматерил. После проверки сотрудника уволили.

До этого в Санкт-Петербурге был задержан 13-летний подросток, который попытался поджечь полицейские автомобили.

Правоохранители предотвратили пожар и задержали подростка на месте, сообщили в МВД.

Утверждается, что школьник действовал по указанию незнакомых собеседников в мессенджере.

«Фонтанка» уточняет, что мальчик отправился поджигать полицейские авто после знакомства с девочкой в мессенджере, которое случилось незадолго до инцидента.

Ранее в Челябинске водитель обматерил инвалида, который на коляске выпал из автобуса.

