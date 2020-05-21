Выпускной экзамен для учащихся 9 классов решили отменить

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускной экзамен для учащихся 9 классов решено отменить.

Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам», — сказал Кравцов.

Он добавил, что аттестаты будут выданы школьникам до 15 июня.

Кроме того, по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в 11-х классах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в 11-х классах будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

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