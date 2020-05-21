На Украине за сутки выявили 476 случая заболевания коронавирусом

На Украине за сутки выявили 476 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 достигло 19 706.

С начала эпидемии в стране умерли 579 человека (+15 за сутки) с положительным тестом на коронавирус.

Общее число выздоровевших в Германии составило 6227 (+272 за сутки).

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Ровенской области – 70, Киевской – 55, Черновицкой – 46 и в Киеве — 65.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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