Под Самарой загорелся склад с пластмассой на площади 600 кв. м

В Самарской области загорелся склад с пластмассовыми изделиями на площади 600 кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Там уточнили, что горение происходит в поселке Винтай в одноэтажном здании складского типа.

Отмечается, что есть угроза распространения пожара на соседнее производственное здание.

К тушению привлечены 89 человек и 18 единиц техники, рассказали в пресс-службе.

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