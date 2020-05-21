Под Самарой загорелся склад с пластмассой на площади 600 кв. м
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В Самарской области загорелся склад с пластмассовыми изделиями на площади 600 кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Там уточнили, что горение происходит в поселке Винтай в одноэтажном здании складского типа.
Отмечается, что есть угроза распространения пожара на соседнее производственное здание.
К тушению привлечены 89 человек и 18 единиц техники, рассказали в пресс-службе.
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