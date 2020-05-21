В Европейскую часть России вернется апрельская погода

В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Есть такое выражение «закрой окно, не май месяц», вот сейчас такая ситуация. Мы находимся не в майской погоде, а в погоде первой половины апреля», — сказал метеоролог.

С 21 по 23 мая температура в Европейской части страны будет ниже нормы на 6-7°С, утверждает Вильфанд.

Майская погода, по его словам, начнет возвращаться 25 мая, хотя температура и будет еще немного ниже нормы.

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