«Фатальный исход»: россиян призвали отказаться от крещенских купаний

Купание в проруби – это экстремальное охлаждение организма, которое не только не приносит никакой пользы для здоровья, но и может привести к фатальным последствиям. Особенно опасно это в случае, если человек неподготовлен, а детям вообще следует категорически запретить подобные окунания в ледяную воду, заявил НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Комментируя распространившееся в соцсетях видео, на котором отец окунает в прорубь годовалого ребенка, профессор подчеркнул, что это уже не баловство, а настоящее причинение вреда здоровью и, с точки зрения медицины, неадекватное поведение. К закаливанию такие купания не имеют никакого отношения, подчеркнул он.

«Когда организм получает экстремальный сигнал, у него возникает экстремальный ответ. Таким ответом в данном случае может быть нарушение ритма сердца, спазм периферических сосудов с нарушением кровообращения», — подчеркнул врач.

Для организма с небольшой адаптацией риск особенно велик, а последствия такого купания могут быть фатальными, добавил он. Продеус призвал вообще отказаться от крещенских купаний, подчеркнув, что они несут в себе не меньший вред, чем курение.

«Крещенские купания являются языческой традицией, к РПЦ не имеют никакого отношения, — завил профессор. — Я бы не советовал лезть в прорубь. Давать советы тут странно. Это можно сравнить с советами, как правильно курить, чтобы меньше было вреда. Ответ один: не курить».

До этого эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила, что при погружении в прорубь кожа и конечности охлаждаются очень быстро, поэтому даже кратковременное воздействие низких температур может вызвать обморожение. Тем, кто никогда не занимался закаливанием, она посоветовала начинать с более щадящих процедур и предварительно проконсультироваться с врачом.

Ранее россиян предупредили о риске холодового шока при купании в проруби.