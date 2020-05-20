Военный совершил самоубийство в Ленобласти

В Ленобласти российский военнослужащий, предположительно, совершил самоубийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Западного военного округа (ЗВО).

Уточняется, что военный, служивший по контракту, был в отпуске. По предварительным данным, он закончил жизнь самоубийством.

Командование Лужского гарнизона совместно с правоохранителями организовали проверку «по факту смерти военнослужащего по контракту одной из воинских частей, дислоцирующейся в Ленинградской области».

Возбуждено уголовное дело, причины произошедшего выясняются.