В России может появиться возможность подать заявление о преступлении онлайн

В Совете Федерации предлагают предусмотреть возможность подать заявление о преступлении в полицию онлайн, пишет РИА «Новости».

Предполагается, что изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс.

Как заявила первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, толчком к предложению послужил коронавирус, когда люди оказались заперты по домам. Рукавишникова добавила, что при подаче электронного заявления сотрудник полиции не сможет не принять его в разработку, потому что компьютер будет вести учет.