Индекс самоизоляции в Москве снизился до рекордной отметки

Индекс самоизоляции в Москве 20 мая впервые опустился до отметки 1,9, на улицах столицы стало многолюдно. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

Ранее значение фиксировалось на уровне 2,0.

В подмосковной Лобне значение достигло 2,8, в Котельниках — 1,4. Это самые близкие города к Москве.

По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве