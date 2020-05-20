Индекс самоизоляции в Москве снизился до рекордной отметки
Индекс самоизоляции в Москве 20 мая впервые опустился до отметки 1,9, на улицах столицы стало многолюдно. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».
Ранее значение фиксировалось на уровне 2,0.
В подмосковной Лобне значение достигло 2,8, в Котельниках — 1,4. Это самые близкие города к Москве.
По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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