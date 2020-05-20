Венеция объявила, что готова к началу туристического сезона

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что регион готов начать прием туристов из-за ослабления пандемии коронавируса и выразил надежду на скорое увеличение турпотока, передает ТАСС.

«Венето - крупнейший туристический регион, который принимает 70 млн туристов в год <...> Мы готовы принимать всех — наших гостей из России, Германии, Франции, Испании, Австрии, всех, кто к нам приезжает всегда», — сказал Дзайя.

Он отметил, что в регионе уже открылись пляжи, а эпидемиологическая обстановка в области — самая безопасная на территории Италии.

Губернатор добавил, что в результате последствий пандемии в Венето около 50 тыс. человек потеряли работу, 30 тыс. из них — в секторе туризма.

В настоящее время в Венето в больницах с подтвержденным коронавирусом остаются менее 300 человек. Всего в Италии с начала пандемии медики подтвердили более 226,5 тыс. случаев заражения. Погибли более 31,5 тыс. человек.

Правительство Италии намерено с 3 июня снять ограничение на въезд граждан из Шенгенской зоны. К вопросу у возобновлении транспортного сообщения с другими странами правительство намерено вернуться после спада пандемии за пределами Европы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Курорты Кипра готовы возобновить прием туристов с 15 июня

— Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня