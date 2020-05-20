Рейсы с россиянами прибудут в Москву 20 мая с Мальты, Кипра и из Узбекистана

Вывозные рейсы с россиянами прибудут в Москву в среду, 20 мая, с Мальты, Кипра и из Узбекистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязи.

Самолеты вылетят из Мальты, Ларнаки и Ташкента.

Количество пассажиров не уточняется.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет с 244 россиянами вылетел из Парижа в Москву

— Более 18 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами

— Вывозной рейс в россиянами вылетел из Баку в Москву