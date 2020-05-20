Рейсы с россиянами прибудут в Москву 20 мая с Мальты, Кипра и из Узбекистана
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Вывозные рейсы с россиянами прибудут в Москву в среду, 20 мая, с Мальты, Кипра и из Узбекистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязи.
Самолеты вылетят из Мальты, Ларнаки и Ташкента.
Количество пассажиров не уточняется.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.
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