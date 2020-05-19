В Хорватии число случаев коронавируса выросло до 2232

В Хорватии за сутки коронавирус подтвердился у четырех человек, что увеличивает общее число заражений до 2 232, пишет минздрав страны.

Отмечается, что в стране скончались 96, выздоровели 1 967 пациентов. Всего Хорватия провела около 56 тысяч тестов.

С 27 апреля страна снимает карантинные ограничения: работают общественный транспорт, библиотеки, музеи, рынки и магазины. 4 мая началось восстановление работы государственной и частной медицины. 11 мая открылись кафе, рестораны, торговые центры, а также частично работают детские сады и школы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 35 тысяч

— В Турции суточный прирост случаев COVID-19 упал до минимума с конца марта

— В Молдавии за сутки выявили 202 случая заболевания коронавирусом