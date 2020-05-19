В Молдавии за сутки выявили 202 случая заболевания коронавирусом
В Молдавии за сутки выявили 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
По его словам, число заболевших COVID-19 в стране достигло 6340.
С начала эпидемии в умер 221 человек с положительным тестом на коронавирус.
Общее число выздоровевших в Молдавии составило 2508.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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