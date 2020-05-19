Путин заявил, что не все российские медики пока получили положенные выплаты
Президент России Владимир Путин констатировал, что из 52 млрд руб., выделенных на доплаты медикам, сражающимся с коронавирусом, в субъекты РФ уже поступили 50,1 млрд руб. Об этом он сказал во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Он также напомнил, что для медиков должны были сохраниться и региональные доплаты.
«То есть выплачены почти все средства <...> Однако по имеющейся у меня информации, деньги получили не все, кому они были положены», — отметил глава государства.
Он заявил, что в ряде субъектов начисляли медицинским работникам «не те средства, о которых шла речь на совещаниях».
«Фактически в каждом субъекте <...> доплаты начали начислять по-разному», — резюмировал Путин.
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