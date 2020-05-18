Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от COVID-2019

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать через месяц, передает РИА «Новости».

«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — сказал министр.

Ранее Мурашко сообщал, что первые препараты для вакцинации от коронавируса появятся в конце июля.

В России зарегистрировано 290,6 тыс. случаев COVID-19, 2,7 тыс. умерли, 70,2 тыс. вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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