Четверть заразившихся коронавирусом в Петербурге — медработники

Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились коронавирусом, достигло 2,5 тысячи, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

С 1 марта в Петербурге заболели COVID-19 10 887 человек, выздоровели 2 209 человек, рассказал Беглов

Таким образом, в общей статистике заразившихся по городу медработники составляют около 25%.

По числу заразившихся новым коронавирусом Петербург занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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