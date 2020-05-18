Эрдоган вновь ввел в Турции комендантский час

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об очередном комендантском часе в Турции в связи с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

«С 23 по 26 мая во всех 81 провинциях будет объявлен комендантский час», — сказал турецкий президент в телеобращении к согражданам.

С 29 мая будут частично открываться мечети для некоторых коллективных молитв, при условии соблюдения санитарных мер, добавил Эрдоган.

Ранее комендантский час действовал по определенным датам в 31 провинции страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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