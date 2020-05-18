Убегавшего от росгвардейцев в Сочи мужчину догнали и арестовали

Краснодарский краевой суд наказал мужчину из Иркутска, который устроил «догонялки» с росгвардейцами в обсерваторе Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина убегает от пяти сотрудников Росгвардии. Сделав круг по двору обсерватора, он забежал внутрь здания, куда за ним последовали несколько росгвардейцев. На этом запись обрывалась.

Суд установил, что мужчина 1992 года нарушил режим обсервации, покинув комнату. На требования сотрудников Росгвардии вернуться в помещения он ответил отказом и начал убегать. Рассмотрев материалы дела, суд признал россиянина виновным в административном нарушении и назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей, а также арестовал на трое суток.

Отмечается, что задержанный признал свою вину и раскаялся.

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