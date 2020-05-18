В психоневрологическом интернате Петербурга выявили очаг коронавируса

В психоневрологическом интернате №10 в Невском районе Петербурга коронавирус выявили у 411 пациентов и 56 сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по социальной политике в понедельник.

Отмечается, что 13 постояльцев и 20 сотрудников уже вылечились от коронавируса.

«Количество смертельных случаев с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях находятся в пределах обычных показателей», — заявили в комитете. При этом точное число смертей не названо.

Уточняется, что первыми заболели пациенты, которые в марте вернулись в интернат после лечения в других медучреждениях. 10 апреля интернат был закрыт на карантин. На данный момент ПНИ работает в режиме обсерватора.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В психоневрологическом интернате под Саратовом 30 человек заразились COVID-19