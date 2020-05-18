Путин определил причину тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в Дагестане сложная из-за того, что люди слишком поздно обращаются за помощью к врачам и занимаются самолечением. Об этом он сказал во время совещания с руководством и представителями общественности республики.

Он отметил, что в республике зафиксированы высокая смертность от инфекции и большое количество выявленных случаев заболевания. Кроме того, жители жалуются на недостаточную медицинскую помощь — что не всегда и не везде могут ее получить.

«Причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому», — привел выводы специалистов Путин.

Президент отметил, что система здравоохранения в последние дни работает в Дагестане с серьезной нагрузкой, а медики самоотверженно сражаются с инфекцией. По последним данным, в Дагестане выявили 3 640 заболевших, а умерли 29 человек.

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