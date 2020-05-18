В Москве выявляют меньше 4 тысяч новых случаев COVID-19 третий день подряд
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В Москве выявили 3 238 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по коронавирусу.
Общее число зафиксированных случаев заражения составляет 146 062.
Отмечается, что в столице выявляют меньше 4 тысяч заболевших в сутки уже третий день подряд.
В воскресенье сообщалось о 3 855 случаях инфицирования.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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