В Москве выявляют меньше 4 тысяч новых случаев COVID-19 третий день подряд

В Москве выявили 3 238 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по коронавирусу.

Общее число зафиксированных случаев заражения составляет 146 062.

Отмечается, что в столице выявляют меньше 4 тысяч заболевших в сутки уже третий день подряд.

В воскресенье сообщалось о 3 855 случаях инфицирования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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