Красноярский губернатор отправился в район, где выявили вспышку коронавируса

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Северо-Енисейский район, где среди сотрудников компании «Полюс Красноярск» зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом говорится на странице главы в Instagram.

В публикации уточняется, что там он проведет расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 на территории края.

Известно, что в регион по поручению президента России Владимира Путина прибыли 200 военнослужащих, среди них 77 медиков.

В дальнейшем из Московской области 20 рейсами в Красноярский край доставят 60 военнослужащих и 55 единиц техники.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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