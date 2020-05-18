Число случаев COVID-19 в Чехии достигло 8475

В Чехии за сутки выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в Чешской Республике достигло 8475.

С начала эпидемии в стране умерли 298 человек с положительным тестом на коронавирус.

Общее число выздоровевших в Чехии составляет 5462.

По данным минздрава, больше всего заболевших в Праге.

Всего в стране проведено 353 186 тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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