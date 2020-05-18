В Москве в понедельник ожидается до +12°С

В Москве и области в понедельник, 18 мая, ожидается до +12°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +10°C до +12°C, а ночью —

от +3°C до +5°C.

В небе будет облачно. Кроме того, ожидается дождь. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 739 мм ртутного столба, а ночью — 741 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.