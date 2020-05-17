Еще 77 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в оперштабе.

Отмечается, что общее число жертв в столице достигло 1 580. В Москве коронавирусом заразились 142 тысячи человек с начала эпидемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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